В декабре на свет появились Стелла, Венера и Наполеон

На свет в Рязанской области появились Игнат, Регина и Стелла.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Рязанцам рассказали, какими именами называли появившихся на свет детей в декабре 2022 года. Список имен опубликовало Главное управление ЗАГС Рязанской области.
В большинстве случаев при регистрации рождения мальчиков назвали именами:
Арсений, Артем, Александр, Даниил, Иван, Михаил, Максим, Матвей, Тимофей, Ярослав;
девочек: Алиса, Анна, Анастасия, Василиса, Вероника, Ева, Екатерина, Ксения, Мария, София;
Среди редких имен, которыми называли младенцев, были следующие мужские имена:
Валерий, Валентин, Георгий, Добрыня, Игнат, Святослав, Лука, Леонид, Макарий, Наполеон;
женские: Аврора, Аксинья, Венера, Дионисия, Евангелина, Регина, Стелла, Станислава, Таисия, Виолетта.