Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 7:31

В декабре на свет появились Стелла, Венера и Наполеон

В Рязанской области назвали самые необычные имена новорожденных в декабре
Источник:kp.ru
На свет в Рязанской области появились Игнат, Регина и Стелла.

На свет в Рязанской области появились Игнат, Регина и Стелла.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рязанцам рассказали, какими именами называли появившихся на свет детей в декабре 2022 года. Список имен опубликовало Главное управление ЗАГС Рязанской области.

В большинстве случаев при регистрации рождения мальчиков назвали именами:

Арсений, Артем, Александр, Даниил, Иван, Михаил, Максим, Матвей, Тимофей, Ярослав;

девочек: Алиса, Анна, Анастасия, Василиса, Вероника, Ева, Екатерина, Ксения, Мария, София;

Среди редких имен, которыми называли младенцев, были следующие мужские имена:

Валерий, Валентин, Георгий, Добрыня, Игнат, Святослав, Лука, Леонид, Макарий, Наполеон;

женские: Аврора, Аксинья, Венера, Дионисия, Евангелина, Регина, Стелла, Станислава, Таисия, Виолетта.