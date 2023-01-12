В 2023 году в Рязанской области построят дома культуры в Спасском и Милославском районах

В Рязанской области запланировали построить дома культуры в двух районах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в рамках проекта «Культура» построят дома культуры в Спасском и Милославском районах. Об этом рассказало министерство культуры Рязанской области.

Рязанский регион получил около трех миллиардов рублей на развитие культуры, реализацию национального проекта и поддержку работников этой сферы.

Помимо этого, министерство отчиталось, какие работы были сделаны в 2022 году. Проведен капитальный ремонт пяти учреждений и технически оснащены 12 муниципальных рязанских музеев. В частности, ремонт сделан в мемориальном комплексе М. Д. Скобелева Александро-Невского района, Спасском историко-археологическом музее им. Г.К. Вагнера, Желанновском краеведческом музее Шацкого района, Музейном историко-культурном комплексе Шиловского района, а также Сараевском районном краеведческом музее. Эти музеи и еще Касимовский историко-культурный музей-заповедник, Михайловский исторический музей, краеведческие музеи Елатомского, Ряжского, Захаровского, Скопинского и Кораблинского районов получили новое оборудование для выставок и хранения музейного фонда.

Кроме того, капитально отремонтировали детские школы искусств в Пронском и Михайловском районах, а также сельский дом культуры села Желобова Сараевского района. Реконструировали областной Драматический театр, открыли пять модельных библиотек в Рязани, Шацком и Пителинском районах, региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов на базе библиотеки имени Горького.

Кроме ввода в эксплуатацию двух домов культуры, на 2023 год планируется реконструкция с элементами реставрации основного здания Рязанского государственного областного театра юного зрителя.