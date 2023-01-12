В десяти районах Рязанской области 12 января отключат электричество. Список населенных пунктов и график

В десяти районах Рязанской области 12 января отключат электричество.

В четверг, 12 января 2023 года, в десяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители 46 населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Касимовский район:

- деревня Алферьево, село Савостьяново, деревня Дронино — с 11:00 до 16:00;

- село Толстиково, село Шостье, село Балушевы Починки — с 10:00 до 13:00;

- село Ардабьево — с 09:00 до 16:00.

Рыбновский район:

- деревня Данилово — с 10:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Малахово, деревня Горки, деревня Неустроево, деревня Ивкино, деревня Ювино, деревня Павлово, деревня Озерье, деревня Кирьяково, деревня Натальино, деревня Заводская Слобода, деревня Ольгино, село Томаково, село Гришино — с 09:00 до 14:00;

- деревня Оськино, деревня Уткино, село Барснево, деревня Озерки, деревня Савино, деревня Извеково, деревня Сосы, деревня Артемово, деревня Амлешово, деревня Парфеново, деревня Васино, деревня Щурово, деревня Сусово, деревня Соловово, деревня Неверово, деревня Пульхово, деревня Желудково, деревня Аносово — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Кукуй — с 09:00 до 17:00.

Кадомский район:

- деревня Сумерки — с 09:00 до 16:00.

Пронский район:

- деревня Денисово — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- село Александровка — с 09:00 до 17:00.

Пителинский район:

- село Савро-Мамышево — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Кутловы Борки — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Ефремовские Хутора — с 09:00 до 17:00.