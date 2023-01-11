Губернатор Малков призвал жестче действовать в отношении недобросовестных управляющих компаний. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

11 января губернатор Павел Малков встретился с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной, с которой обсудил уборку города этой зимой. В целом, по словам главы региона, «некоторые позитивные изменения» имеются. Проблема остается с содержанием дворов.

Елена Сорокина объяснила, что очень часто нарушения фиксируются со стороны управляющих компаний, выдали уже более тысячи предписаний. Чиновница указала, что к более серьезной ответственности привлечь коммунальщиков нельзя из-за моратория на проверки бизнеса.

- Послабления не должны восприниматься УК как повод уклоняться от исполнения обязанностей. Из-за некачественного содержания дворов ситуация угрожает жизни и здоровью людей. Поэтому в отношении недобросовестных управляющих организаций нужно действовать жестче. Они должны четко усвоить, если пренебрегают своими обязанностями, будут нести ответственность по всей строгости, - пригрозил Малков.

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