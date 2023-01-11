От волдырей до гангрены. Рязанцев предупредили, чем может быть опасно обморожение

12 случаев обморожения зафиксировали в Рязани этой зимой Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 декабря по 10 января в Рязани зафиксировали 12 случаев обморожения. По данным министерства здравоохранения региона, с «учетом погодной ситуации, это не так много». Так как сильные морозы сохранятся, врачи напомнили рязанцам, к чему может привести обморожение.

- Обморожение чревато повреждением кожных покровов лица, пальцев рук и ног. Это ведет к временному нарушению кровообращения и потере чувствительности. В тяжелых случаях – обморожение может привести к необратимым нарушениям, в том числе гангрене, а также – к воспалению органов дыхательной системы, - рассказала старший врач рязанской станции скорой медицинской помощи Марина Юмаева.

Как отметила специалист, когда кожа, пострадавшая от мороза, белеет, твердеет и покрывается волдырями, нужно срочно обращаться к врачу, так как может потребоваться госпитализация.

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