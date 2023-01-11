В Рязани продается цех за 90 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани продают цех за 90 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Производственный объект, площадью 4300 квадратных метров, находится в Московском районе на улице Промышленной, 21.

Параметры цеха: ширина - 48 метров, длина - 90 метров. Высота потолка 13-16 метров.

Автор объявления отметил, что крыша полностью отремонтирована. Полы бетонные, толщиной 15 сантиметров. Уточняется, что вдоль внешней стены цеха проходит газовая магистраль среднего давления.

Помещение оборудовано мостовыми кранами, а также оснащено тремя въездными воротами (через одни из ворот фура заезжает в цех с улицы).