Двое безработных рязанцев до смерти избили своего знакомого из-за денег

Двое убили своего приятеля за отказ дать им деньги. Фото: СУ СК РФ по Рязанской области.

В Рязани двое мужчин совершили убийство своего приятеля из-за денег. Об этом 11 января рассказала пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

В декабре 2022 года в квартире одного из жилых домов Рязани нашли тело рязанца 1971 года рождения. Как выяснилось в результате судебно-медицинской экспертизы, к летальному исходу мужчины привели тупые травмы головы, туловища и конечностей.

Так, возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следователи выяснили, что наносили повреждения знакомые жертвы - двое безработных мужчин из Рязани 1987 и 1991 года рождения. Как оказалось, убитый отказался дать злоумышленникам деньги.

Подозреваемых лиц задержали. В отношении них в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся процессуальные действия, которые включают сбор и закрепление доказательств.