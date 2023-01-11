Ключи в срок: рязанский застройщик ввел рекордные 48 745 м2 жилья

Фото: ГК Стройпромсервис.

ГК «Стройпромсервис» за прошедший год ввела в эксплуатацию рекордные для компании 48 745 м2, попав в ТОП-200 застройщиков в РФ по объему ввода жилья по данным единого ресурса застройщиков. Несмотря на то, что 2022 год оказался экономически нестабильным, компании удалось не только сдать объекты в запланированные сроки, но и нарастить объемы строительства.

В течении месяца «Стройпромсервис» готовит к сдаче еще один из домов ЖК «Шереметьевский квартал» и до конца января дарит рязанцам скидку до 200 000р на уже готовые квартиры.

Например, функциональную 1-к. квартиру с готовым ремонтом и индивидуальным отоплением можно приобрести в ипотеку за 14 000р/мес.

Фото: ГК Стройпромсервис.

Фото: ГК Стройпромсервис.

Подробную информацию о предложении уточняйте по телефону +7(4912) 247-000 или оставьте заявку на сайте.

Официальный сайт: stroy-proms.ru

Телефон офиса продаж: +7(4912) 247-000

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