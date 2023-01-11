Центру микрохирургии глаза больницы им. Семашко увеличили финансирование

Центру микрохирургии глаза рязанской больницы им. Семашко увеличили финансирование. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования решил увеличить объем финансирования Центра микрохирургии глаза. Об этом сообщила главный врач рязанской областной больницы им. Семашко Людмила Сорокина.

По словам главврача, в 2023 году в центре микрохирургии глаза планируют прооперировать более 9 тысяч пациентов, это в два раза большем, чем в 2022 году. Лечить больных будут в условиях дневного и круглосуточного стационаров.

Сорокина отметила, что в прошлом году врачи-офтальмологи вынуждены были долечивать тяжелые воспалительные осложнения у пациентов, которые получали помощь в коммерческих клиниках Коломны и других городов.

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