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НовостиПроисшествия11 января 2023 8:35

В Дашково-Песочне 49-летний рязанец сбил 6-летнего ребенка

В Рязани водитель Lada Priora наехал на 6-летнюю девочку
Источник:kp.ru
Рязанец сбил 6-летнего ребенка. Фото: УМВД России по Рязанской области.

Рязанец сбил 6-летнего ребенка. Фото: УМВД России по Рязанской области.

Во вторник, 10 января, в рязанском районе Песочня 49-летний рязанец сбил 6-летнюю девочку. Об этом сообщил сайт УМВД РФ по Рязанской области.

Наезд произошел утром, около 8:00, рядом с домом № 15 по улице Советской Армии. По предварительной информации полиции, водитель Lada Priora наехал на малолетнего ребенка, который переходил проезжую часть.

Девочка отделалась легкими телесными повреждениями, ей оказали медицинскую помощь.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Уточняются обстоятельства происшествия.