В Рязанском кардиодиспансере появилось более 50 единиц нового оборудования

Оборудование начнет свою работу в полном объеме в январе 2023 года. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Рязанской области приобрели современную аппаратуру для службы реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Новое оборудование получил Рязанский областной клинический кардиологический диспансер. Аппаратура предназначена для восстановления пациентов с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, для перенесших операции, травмы, коронавирусную инфекцию, а также болезнями нервной системы, суставов.

Комплекс процедур пациенты могут пройти на новом технологичном оборудовании, например, на электросоне. Тренажеры будут способствовать укреплению нервной системы и борьбе со стрессом, а также помогут восстановиться в сложнейших случаях - после инсульта, различных травм, эндопротезирования.

В кардиологическом диспансере работает трехуровневая система восстановительного лечения. Необходимое обучение всеми сотрудниками службы реабилитации уже пройдено. Уже смонтированное и протестированное оборудование заработает в полном объеме с января 2023 года.