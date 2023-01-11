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НовостиОбщество11 января 2023 6:22

В Рязанской области сразу на 72,4% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Такими Роспотребнадзор представил итоги первой недели 2023 года
Источник:kp.ru
Доля детей среди заболевших в первую неделю 2023 года составила 54,3%.

Доля детей среди заболевших в первую неделю 2023 года составила 54,3%.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первую неделю 2023 года (по сравнению с последней неделей 2022-го) заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области снизилась сразу на 72,4%. Статистику, отчитываясь об эпидемиологической ситуации, привело региональное управление Роспотребнадзора.

Спад заболеваемости ведомство связало с длительными выходными днями.

Как отмечается, среди вирусов негриппозной этиологии преобладали аденовирусы и метапневмовирусы (5,2%).

«Доля вирусов гриппа составила на прошедшей неделе – 41,4%. Среди штаммов преобладал А(H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп», - сообщили в Роспотребнадзоре.