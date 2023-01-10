В Ряжске нашли замерзший труп 41-летнего мужчины

Предположительно, смерть мужчины наступила из-за переохлаждения. Фото: издательство «Пресса».

9 января в Ряжске на улице Максима Горького у дома №6 обнаружили труп. Им оказался 41-летний житель Ряжска. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Сообщается, что тело нашли около 15:35 в хозяйственной постройке. По предварительной информации полиции, смерть могла наступить из-за переохлаждения.

Погибший был безработным, выпивал и был нелюдим. Кроме того, он привлекался к уголовной ответственности.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.