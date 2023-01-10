Опубликовано новое расписание автобусов №13 в Рязани

Появилось новое расписание автобусов, курсирующих по маршруту №13 (ТЦ «Круиз» - пос. Божатково). Публикует его со ссылкой на МУП «УРТ» сообщество «stvchannel - Рязань». Появилось оно и на сайте муниципального предприятия.

Согласно этому расписанию, в будние дни первый рейс от ТЦ «Круиз» должен отправляться в 5:51, от остановки в Божатково - в 5:50, последний - в 22:30 и 23:20 соответственно. В выходные рейсов по понятным причинам меньше, но ходить автобусы должны с 6:00, а заканчивать в 22:30 и 23:26, то есть примерно так же.

Транспортники-активисты отмечают, что выпуск машин на маршруте №13 увеличился с 7 до 9. Однако после 20 часов работать по-прежнему будут только две машины, то есть в этом смысле по сравнению с 2022 годом ничего не поменяется.

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