Двое мужчин пострадали при пожаре в Касимове

В Касимове горел дом с мансардой. Фото: группа «Автоклуб города Касимов».

В Касимове Рязанской области в частном доме случился пожар. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сообщение о пожаре на улице Карла Либкнехта поступило примерно в 6:32. Сотрудники МЧС локализовали пожар в 8:05. Огонь потушили в 8:50. В тушении были задействованы 17 человек личного состава и семь единиц техники.

В пожаре пострадали двое рязанцев - 1965-го и 1940 года рождения. Их госпитализировали в Центральную районную больницу.

В группе «Автоклуб города Касимов» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что вместе с частным домом горела мансарда.