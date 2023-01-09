Во время сильного мороза под Рязанью бесследно исчез 61-летний Владимир Иванов.

Под Рязанью во время сильных морозов бесследно исчез 61-летемй Владимир Иванов. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаAlert Рязань».

По информации волонтеров, Владимир Иванов 8 января 2023 года вышел из дома в селе Пощупово Рыбновского района, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Отметим, по данным ГУ МЧС России по Рязанской области, днем 8 января температура воздуха прогнозировалась от -15 до -20 градусов.

Приметы Владимира Иванова: рост 160 см, плотное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы с сединой.

Был одет на момент исчезновения: серо-синяя куртка, синие джинсы, темно-коричневые ботинки, кожаная кепка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Иванова, звоните по телефону: 112.

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