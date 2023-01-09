Рязанские полицейские накрыли наркопритон на улице Зубковой

В Рязани пресекли преступную деятельность наркопритона. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

На улице Зубковой в Рязани накрыли наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники полиции установили, что несколько наркоманов на регулярной основе наведываются в квартиру 40-летнего безработного, который проживал один. Оперативникам уже был известен этот мужчина - он привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и содержание наркопритона.

Подозреваемого и его пятеро друзей задержали. В квартире обнаружили и изъяли предметы для употребления наркотиков.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части первой статьи 232 УК РФ - «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Ему грозит до 4 лет тюремного заключения.