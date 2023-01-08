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НовостиПроисшествия8 января 2023 20:02

Рязанка погибла от удара током, когда принимала дома ванну

В момент трагедии мобильный телефон женщины был подключен к электросети
Источник:kp.ru
Рязанку убило током в собственной ванной.

Рязанку убило током в собственной ванной.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несоблюдение техники безопасности оборвало жизнь жительницы Рязани 1968 года рождения. Женщина погибла от удара током, когда принимала ванну у себя дома. Об этом сообщает портал YA62, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Трагедия случилась около четырех часов дня в воскресенье, 8 января, в доме №15 по улице Кальной. 54-летняя рязанка получила травму, несовместимую с жизнью, от шнура зарядного устройства, которое было подключено к электросети.

В результате удара током несчастная скончалась на месте.