Рязанка погибла от удара током, когда принимала дома ванну

Рязанку убило током в собственной ванной. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несоблюдение техники безопасности оборвало жизнь жительницы Рязани 1968 года рождения. Женщина погибла от удара током, когда принимала ванну у себя дома. Об этом сообщает портал YA62, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Трагедия случилась около четырех часов дня в воскресенье, 8 января, в доме №15 по улице Кальной. 54-летняя рязанка получила травму, несовместимую с жизнью, от шнура зарядного устройства, которое было подключено к электросети.

В результате удара током несчастная скончалась на месте.