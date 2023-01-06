Больше тысячи пожарных и добровольцев будут дежурить в рязанских церквях на Рождество. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 199 церквях и храмах Рязанской области, где пройдут богослужения по случаю празднования Рождества Христова, будут дежурить сотрудники надзорной деятельности, работники пожарных частей и добровольцы, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Всего обеспечивать пожарную безопасность будут более тысячи человек.

«Рязанцам нужно помнить, что неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности – залог того, что православный праздник не омрачится никакими происшествиями», - говорится в сообщении ведомства.

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