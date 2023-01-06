У БЦ «Олимп» в Рязани свора собака напала и покусала мужчину, возвращавшегося с работы

Пострадавшему рязанцу наложили 17 швов после нападения стаи бездомных собак.

Утром 4 января недалеко от бизнес-центра «Олимп» на Южной окружной дороге стая бездомных собак напала на мужчину, возвращавшегося с ночного дежурства.

«Животные повалили его, и в итоге – огромная кровопотеря, разрыв сухожилий на руке, глубокие рваные раны», - написала рязанка Анастасия Никишина в паблике «Подслушано в Рязани».

Отогнали собак и вызвали скорую помощь прохожие.

По словам девушки, в травматологии ОКБ пострадавшему наложили 17 швов.

«Может попробуете хотя бы подумать, как решить данную проблему с бездомным собаками. Будем ждать, пока бездомные голодные животные сожрут кого-нибудь?» - обратилась рязанка к властям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!