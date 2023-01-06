Мэр Елена Сорокина проконтролировала капремонт в детской школе искусств№5 в Рязани

5 января глава администрации Рязани Елена Сорокина вместе с подрядчиком посмотрела, как продолжается реконструкция детской школы искусств №5. По словам чиновницы, капитальный ремонт в новогодние праздники не прекращался.

«В здании установили теплообменники, сделали разводку системы отопления, пустить тепло планируют к концу следующей недели. Примерно до конца января помещения будут прогревать и просушивать, затем рабочие приступят к внутренней отделке», - отчиталась Сорокина.

После завершения всех строительных работ рабочие начнут отделывать фасад здания под покраску. А весной на фасад нанесут тематическую роспись.

«Обновят и материальную базу школы искусств. Для учеников уже закупили новые музыкальные инструменты на сумму около 8 млн рублей», - заверила чиновница.

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