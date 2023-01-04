Под Рязанью на 101 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной Мария Тимохина

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Тимохина скончалась на 101 году жизни в Рязанской области. Фото: https://www.moypolk.ru/soldier/timohina-mariya-ivanovna.

3 января в селе Новочернеево Шацкого района Рязанской области на 101 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Ивановна Тимохина 1922 года рождения. Об этом пишет издательство «Пресса».

Председатель совета ветеранов войны и труда Шацкого района Валентина Байдина рассказала, что еще 20-летняя Мария Ивановна ушла на фронт в январе 1943 года и служила в зенитном расчете. Тимохина принимала участие в битве под Москвой, ее награждали медалью «За отвагу» и юбилейными медалями. После войны она трудилась в швейной артели родного села, воспитывая с мужем двоих детей.

«Несмотря на тяготы и трудности, она всегда оставалась сильным человеком, полным оптимизма. Очень любила общение и внимание, вела патриотическую работу среди школьников. В марте прошлого года мы отмечали ее столетие», - заявила Байдина.

В Шацком районе осталось всего два ветерана Великой Отечественной войны: Дмитрий Иванович Трохин из села Новософьино и Василий Анисимович Богатов из села Черная Слобода.