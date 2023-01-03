Проход через здание вокзала Рязань-1 ограничили

С наступлением нового года посетителей вокзала Рязань-1 ожидал сюрприз – проход по привычному пути оказался невозможен. Причиной тому стало введение в действие новой системы контроля и досмотра пассажиров, аналогичной той, что уже существует на Рязани-2.

Теперь со стороны привокзальной площади попасть в здание вокзала через центральный вход невозможно. Пройти можно только через фланги (пригородный зал и кассовый зал дальнего следования). Вход в здание вокзала со стороны перрона возможен через одну из трех дверей главного входа. Выход на перрон – всего лишь через две двери главного входа. Выход в город – через главный вход.

Оборудование для досмотра привезли на вокзал еще в начале весны, но пустить их в строй смогли только на днях.

Время прохода через рамку металлоискателя со сканированием багажа значительно увеличилось. Особенно этот недостаток будет заметен в конце новогодних праздников, когда Рязань будут покидать гости и студенты.