Прошедший декабрь стал для Рязани вторым по сырости с начала века Фото: Иван МАКЕЕВ

Декабрь-22 немного не дотянул до рекорда по осадкам в XXI веке, установленном всего пять лет назад – в 2017 году, когда выпало 122 мм. В этот раз их было 108 мм, что составляет 88% от нормы всех трех зимних месяцев.

Как и пять лет назад, значительная часть осадков выпадала не в виде снега, а дождя. Только в отличие от 2017 года, в этот раз снежный покров все-таки накрывал землю.

Чего ждать в будущем? Как показал анализ архива метеосводок, если в декабрь оказывался более чем сырым (норма была превышена более чем на 50%), то в январе и феврале выпадало осадков близко к норме или даже ниже ее. То есть нам не стоит ждать аномально снежных января и февраля. Как будет на самом деле – увидим.