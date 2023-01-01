Появилось сообщение о домогательствах к 16-летней рязанке в маршрутке №99

До 16-летней девушки домогались в маршрутке №99.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Днем 1 января в маршрутке №99 домогались до 16-летней девочки-подростка. Информация появилась в telegram-канале «аТипичная Рязань». Указывается, что все произошло на остановке «УРТ», когда к несовершеннолетней подсел 20-летний парень.
«Он стал ее домогаться, хватать за интимные места, угрозами заставил ее дать ему телефон», - говорится в сообщении.
Отдельно уточняется, что маршрутка была полная, но «девочка смогла вырваться, изобразив, что ее ждут на остановке».
Официальной информации о случившемся к настоящему моменту не поступало.
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