Владимир Путин наградил выпускника рязанской школы орденом Мужества.
Выпускник школы №4 города Касимова Александр Амелин получил орден Мужества из рук президента России Владимира Путина. К слову, Амелин был одним из бойцов, стоявших за спиной Путина во время его новогоднего поздравления, сообщает «КП».
Александр Амелин известен своей волонтерской деятельностью, сотрудничал с МГЕР и «Волонтерской ротой». В начале ноября 2022 года добровольцем отправился в зону специальной военной операции.
«Спасибо, что верите в меня! Вместе мы сила и будущее нашей страны!» - отметил Амелин после награждения.
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