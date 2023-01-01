Владимир Путин наградил выпускника рязанской школы орденом Мужества.

Выпускник школы №4 города Касимова Александр Амелин получил орден Мужества из рук президента России Владимира Путина. К слову, Амелин был одним из бойцов, стоявших за спиной Путина во время его новогоднего поздравления, сообщает «КП».

Александр Амелин известен своей волонтерской деятельностью, сотрудничал с МГЕР и «Волонтерской ротой». В начале ноября 2022 года добровольцем отправился в зону специальной военной операции.

«Спасибо, что верите в меня! Вместе мы сила и будущее нашей страны!» - отметил Амелин после награждения.

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