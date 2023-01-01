Зампред Виталий Артемов зарегистрировался во «ВКонтакте».

Зампред правительства Рязанской области Виталий Артемов зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте». Произошло это 30 декабря, когда чиновник выложил первый пост об успехах в аграрном секторе Рязанской области в 2022 году.

На следующий день Артемов поздравил рязанцев с Новым годом.

К настоящему времени у заместителя председателя правительства региона 118 взаимных друзей – чиновники областные и сельские, депутаты разных уровней, блогеры и отдельные журналисты.

Виталия Артемова назначили на должность зампреда 17 октября 2022 года, курирует деятельность минсельхоза, управления ветеринарии, архивного управления и управление надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

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