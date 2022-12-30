На улице Почтовой в Рязани 30 декабря срочно эвакуировали МФЦ

На улице Почтовой в Рязани срочно эвакуировали МФЦ.
30 декабря около 12:40 в центре Рязани эвакуировали многофункциональный центр (МФЦ), расположенный в доме №61 по улице Почтовой. Об этом КП-Рязань сообщил очевидец.
«Из помещений МФЦ вывели несколько десятков человек. Приехали экстренные службы города, в том числе скорая помощь», - сказал источник.
К эвакуированному зданию МФЦ на Почтовой приехали экстренные службы города, в том числе скорая помощь.
По предварительным данным, в МФЦ обнаружили подозрительный предмет.
Подробности случившегося уточняются.
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