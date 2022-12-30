На улице Почтовой в Рязани 30 декабря срочно эвакуировали МФЦ

На улице Почтовой в Рязани срочно эвакуировали МФЦ.

30 декабря около 12:40 в центре Рязани эвакуировали многофункциональный центр (МФЦ), расположенный в доме №61 по улице Почтовой. Об этом КП-Рязань сообщил очевидец.

«Из помещений МФЦ вывели несколько десятков человек. Приехали экстренные службы города, в том числе скорая помощь», - сказал источник.

К эвакуированному зданию МФЦ на Почтовой приехали экстренные службы города, в том числе скорая помощь.

По предварительным данным, в МФЦ обнаружили подозрительный предмет.

Подробности случившегося уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!