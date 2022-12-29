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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 16:15

В гостиничном комплексе «Старый город» в Рязани произошло короткое замыкание

К счастью, обошлось без пожара
Источник:kp.ru
В комплексе "Старый город" на улице Мюнстерской замкнуло проводку.

В комплексе "Старый город" на улице Мюнстерской замкнуло проводку.

Вечером 29 декабря жители Рязани заметили скопление пожарных машин около гостиничного комплекса «Старый город» на улице Мюнстерской. Фотографии в редакцию КП-Рязань прислал очевидец.

По его словам, огня видно не было, но в воздухе стоит резкий запах гари.

- Дыма было мало, не тушили, но запах стоит сильный, - рассказал очевидец.

В пресс-службе МЧС России по Рязанской области сообщили, что по предварительной информации, в здании произошло короткое замыкание без последующего загорания. В настоящее время комплекс осматривают инспекторы. Подробности инцидента выясняются.

К счастью, обошлось без пожара.

К счастью, обошлось без пожара.