В гостиничном комплексе «Старый город» в Рязани произошло короткое замыкание

В комплексе "Старый город" на улице Мюнстерской замкнуло проводку.

Вечером 29 декабря жители Рязани заметили скопление пожарных машин около гостиничного комплекса «Старый город» на улице Мюнстерской. Фотографии в редакцию КП-Рязань прислал очевидец.

По его словам, огня видно не было, но в воздухе стоит резкий запах гари.

- Дыма было мало, не тушили, но запах стоит сильный, - рассказал очевидец.

В пресс-службе МЧС России по Рязанской области сообщили, что по предварительной информации, в здании произошло короткое замыкание без последующего загорания. В настоящее время комплекс осматривают инспекторы. Подробности инцидента выясняются.