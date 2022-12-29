На перекрестке у «Глобуса» в Рязани изменили схему движения транспорта

Теперь водители у «Глобуса» могут из правой полосы проехать прямо, а не только направо. Фото6 ПУВР.

29 декабря в Рязани на перекрестке у гипермаркета «Глобус» изменили схему движения для транспорта. Фотографию нового дорожного знака выложили подписчики автомобильного сообщества ПУВР.

«Новогоднее чудо на перекрестке у «Глобуса» со стороны Муромского шоссе. Сейчас вешают», - написал один из автолюбителей.

Согласно дорожному знаку, теперь водители могут из правой полосы проехать прямо, а не только направо.

«Еще бы на Ледовом дворце с двух рядов разрешили бы в сторону круга, все равно там по левому все едут», - предложил в комментариях подписчик.

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