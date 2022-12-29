Мэр Сорокина пообещала обеспечить своевременную уборку и противогололедную обработку в Рязани

Сорокина пообещала, что городские службы готовы к оттепели и снегопадам.

28 декабря глава администрации Елена Сорокина провела совещание с руководителями структурных подразделений администрации и муниципальных предприятий по готовности города к предстоящим праздникам. Об этом она сообщила у себя на странице в соцсети.

По словам Сорокиной, ожидается прибытие большого количества туристов на новогодние праздники. Так, мэр дала поручение - обеспечить своевременную уборку и противогололедную обработку праздничных локаций и пешеходных маршрутов.

В начале января, по прогнозу синоптиков, вновь ожидается переход от минусовых температур к плюсовым и дожди. «Городским службам быть наготове и следить за состоянием ливневок, своевременно очищать их от наледи. Сотрудники управления по делам территории будут контролировать уборку придомовых территорий управляющими компаниями», - поручила мэр Рязани.

Кроме того, бесперебойная работа ресурсоснабжающих предприятий и транспорта, противопожарной безопасности на всех объектах тоже будут в зоне особого внимания. Сообщается, что ресурсоснабжающие предприятия готовы к пиковым нагрузкам в период новогодних каникул. На МУП «РМПТС» сформировано девять бригад для каждодневного круглосуточного дежурства, в их числе - оперативно-выездные. К круглосуточному дежурству готово и МП «Водоканал» - у них восемь бригад. На МУП «РГРЭС» в полной готовности бригады и мобильная техника, готовая выезжать для устранения аварий на электросетях.

«Между всеми городскими службами налажено тесное взаимодействие», - заявила глава администрации.