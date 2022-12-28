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НовостиПолитика28 декабря 2022 14:18

Карточки всех военнообязанных рязанцев оцифровали

100% записей о военнообязанных теперь собраны в электронном виде
Источник:kp.ru
Министр цифрового развития Ульянов рассказал об оцифровке всех карточек военнообязанных.

Министр цифрового развития Ульянов рассказал об оцифровке всех карточек военнообязанных.

В Рязанской области оцифровали все данные о военнообязанных. Информация об этом, сказанная министром цифрового развития региона Андреем Ульяновым, прозвучала на заседании рязанского правительства в среду, 28 декабря.

«Совместно с МФЦ и районными комиссариатами отработали задачу по оцифровке карточек военнообязанных. По поручению Минцифры РФ в период мобилизации подключились к работе по консолидации данных по гражданам, подходящих по критерии участия в кампании», - заявил Ульянов.

На слайде презентации министра было написано, что оцифровали 100% записей.