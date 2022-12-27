Экскурсовод Паначева рассказала, как она с туристами ходила по чистому льду в Рязани

Туристы из Москвы были крайне недовольны экскурсией по Рязани. Фото: страница ВКонтакте Ксении Панаевой.

Экскурсовод Ксения Паначева рассказала, как 25 декабря ее работа была сорвана из-за скользких дорог по всему городу, включая центр Рязани.

Программа была классической - обзорная экскурсия по городу, обед и несколько музеев. В Рязань приехали москвичи в количестве 25 человек, в основном старшего возраста - некоторым за 70 лет.

«Начали с Соборного парка и пошли к памятнику Есенину. Вокруг него и Спаса на Яру голый лед. Я не преувеличиваю. Невозможно ходить», - негодует Ксения Паначева в посте.

Так они «доковыляли» до Рязанского кремля. Там оказалась та же самая картина – замерзшая лужа и каток. Одна из пожилых туристок задала вопрос во время показа главных исторических и архитектурных объектов: «Когда мы попадем в цивилизацию?».

До Художественного музея тоже было сложно дойти. Пожилых людей взяли под руки туристы более моложе и помогали им перемещаться. «Избежать льда можно было только сидя в автобусе», - заметила экскурсовод.

«В эту Рязань больше ни ногой», - заявил один из туристов.

«Эти 25 человек не просто больше не вернутся. Каждый из них обязательно поделится впечатлениями с друзьями, близкими и коллегами по работе», - отметила Паначева.