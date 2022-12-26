В двух районах Рязанской области похоронили военных, погибших в ходе СВО.

В Рязанской области прошли похороны сержанта Александра Гришина и рядового Олега Коваленко. Это бойцы, погибшие в ходе СВО. Как сообщает региональное правительство, губернатор Павел Малков выразил соболезнования семьям погибших.

Александр Гришин проходил службу в должности командира отделения взвода обеспечения парашютно-десантного батальона в/ч 41450. Олег Ковалев находился в зоне боевых действий в составе стрелкового батальона в/ч 12721.

Траурные мероприятия состоялись в Кораблинском и Скопинском районах с соблюдением всех воинских почестей.