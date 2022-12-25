Из-за новогодних праздников некоторые рязанцы получат социальные выплаты досрочно

Некоторые пенсии и пособия рязанцам выплатят досрочно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за длительных новогодних праздников в Рязани изменится график выплат некоторых пособий и пенсии. О корректировке в воскресенье, 25 декабря, рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Деньги ранее положенного срока выплатят не всем получателям, а лишь некоторым категориям. Так, в ближайший четверг, 29 декабря, выплаты получат родители детей в возрасте от 8 до 17 лет, беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и те рязанцы, кто получает ежемесячную помощь из денег маткапитала. Также досрочно выплатят все пособия, которые органы соцзащиты ранее передали в Пенсионный фонд.

Изменения коснутся и пенсионеров, но только тех, кто получает пенсию на банковскую карту 11 января – им переведут деньги тоже 29 декабря.

В целом же, как сообщили в мэрии, разносить пенсии и соцвыплаты отделения почты начнут с 3 января 2023 года по графику.