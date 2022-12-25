От оттепели – к морозам: в ночь на 26 декабря в Рязанской области похолодает до минус 10 градусов

В ночь на понедельник в Рязанской области подморозит до минус 10 градусов.

Оттепель, заливавшая дождями Рязанскую область, временно уступает место обычной зимней погоде с ночными и дневными морозами. Под утро понедельника, 26 декабря, температура воздуха в регионе опустится уже до ощутимого минуса. Прогноз, составленный синоптиками Рязанского филиала Росгидромета, опубликовала пресс-служба областного Управления МЧС.

Понижение температуры связано с уходом активного циклона и приходом сухого антициклона – он сведет осадки почти на нет и опустит столбики термометров до нормальных значений. Ближайшей ночью в области уже -5…-10 градусов, днем чуть теплее – от минус 3 до минус 8 по Цельсию.

В течение дня погода ожидается облачной, с небольшими прояснениями. Обойдется без осадков, но на дорогах будет скользко. Ветер подует с севера и северо-востока со скоростью 3 – 8 метров в секунду.