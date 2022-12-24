В Рязанской области в пожаре погиб человек

В пожаре погиб житель Старожиловского района. Фото: сайт ГУ МЧС по Рязанской области.

В пятницу, 23 декабря, в одном из домов Старожиловского района Рязанской области случился пожар, в котором погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в селе Истье поступило около 19:59. ЧП произошло в многоквартирном жилом кирпичном доме с металлической кровлей по деревянной обрешетке, в однокомнатной квартире. Сообщается, что поврежден матрац. Площадь очага возгорания составила один квадратный метр. В тушении пожара участвовали три человека личного состава и одна пожарная машина.

В результате пожара погиб мужчина 1958 года рождения.

На данный момент устанавливается причина пожара.