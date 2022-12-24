Водителям уборочной техники в Рязани удвоят зарплату

Работникам ДБГ повысят зарплаты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Рязани планируют увеличить заработную плату для водителей коммунальных дорожных машин почти в два раза. Об этом пишет «МедиаРязань», ссылаясь на ответ администрации города на запрос редакции РИА.

У работников Дирекции благоустройства города вырастет зарплата в зимний период с 35 до 60 тысяч рублей.

В ДБГ рассказали, что им требуются водители категории «С».

Кроме того, сообщается, что сейчас управлением благоустройства города регистрируется прибывшая уборочная спецтехника.