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НовостиОбщество24 декабря 2022 9:51

Водителям уборочной техники в Рязани удвоят зарплату

Зарплата работников ДБГ повысится до 60 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Работникам ДБГ повысят зарплаты.

Работникам ДБГ повысят зарплаты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Рязани планируют увеличить заработную плату для водителей коммунальных дорожных машин почти в два раза. Об этом пишет «МедиаРязань», ссылаясь на ответ администрации города на запрос редакции РИА.

У работников Дирекции благоустройства города вырастет зарплата в зимний период с 35 до 60 тысяч рублей.

В ДБГ рассказали, что им требуются водители категории «С».

Кроме того, сообщается, что сейчас управлением благоустройства города регистрируется прибывшая уборочная спецтехника.