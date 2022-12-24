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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 7:27

На проезде Яблочкова в Рязани произошла смертельная авария

В рязанском ДТП погиб человек и трое пострадали
Источник:kp.ru
В результате ДТП погиб человек.

В результате ДТП погиб человек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 23 декабря, в Рязани произошла смертельная авария. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Трагедия случилась около 21:15 на проезде Яблочкова. По предварительной информации полиции, 22-летний житель Рязани, сидя за рулем Opel Astra, не справился с управлением и столкнулся с Hyundai Solaris, которым управлял 61-летний рязанец.

В результате дорожно-транспортного происшествия 61-летний мужчина скончался от полученных травм на месте аварии. Все, кто сидел в Opel - 22-летний пассажир и 67-летняя пассажирка, включая водителя - пострадали. Им уже оказали медицинскую помощь.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, уточняют обстоятельства случившегося.