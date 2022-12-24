Звание заслуженного деятеля науки России присвоили ректору РязГМУ Роману Калинину

Калинин стал заслуженным деятелем науки РФ. Фото: сайт РязГМУ.

Президент России Владимир Путин присвоил ректору Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Роману Калинину звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Соответствующий Указ опубликовали в пятницу, 23 декабря.

В документе отмечается, за какие заслуги присвоено звание: за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, 45-летний Роман Калинин возглавляет учебное учреждение с 2011 года. Также он является доктором медицинских наук, председателем совета ректоров вузов в Рязанской области, членом ассоциации совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов.