Рязанская полиция ищет Владимира Зубарева, исчезнувшего в 2020 году.

Полиция разместила информацию о розыске пропавшего в Рязанской области Владимира Зубарева. Местонахождение мужчины 1987 года рождения остается неизвестным уже длительное время - с 2020 года.

Региональное УМВД публикует фото Фладимира Зубарева и уточняет, что проживал он поселке Погореловский Пронского района.

С какой-либо информацией о том, где может быть Владимир Зубарев, просят обращаться по телефону 02 (102/112 с мобильных операторов).