Рязанцы в 2023 году смогут получать субсидии по программе социальной газификации

Фото: Рязоблдума.

С 1 января 2023 года жители Рязанской области смогут получать субсидии на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри земельных участков по программе социальной газификации. Вслед за решением, принятым на федеральном уровне, изменения в закон «О мерах социальной поддержки населения» утвердил региональный парламент. Вопрос был рассмотрен на заседании 21 декабря.

Размер субсидии , о которой идет речь, установлен в сумме 100 тысяч рублей на одно подключение.

Выступая перед депутатами, Наталья Суворова обозначила стоящую перед регионом задачу - максимально ускорить темпы реализации программы догазификации. В этой связи поддержка граждан своевременна и актуальна:

«В Рязанской области достаточно высокая доля населенных пунктов уже газифицирована. На текущий момент – 90,8%. Более шести тысяч домохозяйств должны еще пройти по программе догазификации. Многодетным семьям, ветеранам боевых действий, инвалидам Великой Отечественной войны, семьям с низкими доходами дорого покупать газовое оборудование и оплачивать подведение газа к дому по их участку. Субсидирование нуждающихся граждан – это серьезное подспорье в газификации своих домов», - доложила в ходе заседания Наталья Суворова.

Депутаты законопроект поддержали.