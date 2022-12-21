Все на рабочем месте было в порядке, смущал только специфический запах. На Рязанском фанерном заводе обнаружили обгоревший труп рабочего

На Рязанском фанерном заводе обнаружили обгоревший труп рабочего. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 13 декабря на Рязанском фанерном заводе, расположенном в Шиловском районе, обнаружили труп рабочего. Об этом КП-Рязань сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, 58-летний мужчина накануне вечером заступил на смену. Работал он на котельной установке, которая с помощью опилок отапливала цех завода.

Последний раз живым мужчину видел охранник около семи часов утра, когда обходил территорию предприятия. В 08:00 рабочий должен был добросовестно сдать смену и идти отдыхать, но сменщик, пришедший на работу, своего коллегу не обнаружил. Все на рабочем месте было в порядке, печь работала исправно, смущал только специфический запах. Когда сменщик подошел ближе, то обнаружил коллегу, намотанного на электрический шнек, с помощью которого опилки доставлялись в печь. Тело рабочего серьезно обгорело.

- В настоящее время проводится проверка по факту нарушения техники безопасности на производстве. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - коротко прокомментировал руководитель Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Минашкин.

Известно, что погибший большую часть жизни провел в заключении. Последний раз он освободился из колонии строгого режима весной 2022 года, отбывал за хранение и распространение наркотиков. Решив начать новую жизнь, он устроился работать на Рязанский фанерный завод. Трудился добросовестно, никаких замечаний от руководства работнику не было.

Позже на месте происшествия следователи обнаружили пустую бутылку водки и полтора литра крепкого пива.

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