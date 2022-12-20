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НовостиОбщество20 декабря 2022 10:59

Вице-губернатора Артема Бранова назначили председателем попечительского совета при рязанском Фонде капремонта

Евгений Беленецкий больше не возглавляет попечительский совет
Источник:kp.ru
Артем Бранов возглавил попечительский совет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Артем Бранов возглавил попечительский совет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Бывший заместитель председателя рязанского правительства Евгений Беленецкий исключен из состава попечительского совета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. В состав включили рязанского вице-губернатора Артема Бранова. Соответствующее распоряжение с изменениями регионального правительства опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Кроме того, Бранова назначили председателем попечительского совета.

Помимо этого, стало известно, что вместо депутата Рязоблдумы Сергея Лукьянова в состав совета включили депутата Дмитрия Боронтова.