Новый и.о. ректора РГУ Мурог заявил о раздутых зарплатах в вузе

Новое руководство РГУ заявляет о долге более 50 млн рублей и якобы раздутых зарплатах некоторых сотрудников.

Новый и.о. ректора РГУ Игорь Мурог заявил о раздутых зарплатах в вузе на фоне «критического» финансового состояния. Как утверждается в сюжете ТКР, долг превышает 50 млн рублей — за коммунальные услуги, по выплатам студентам, страховым взносам.

Такая ситуация якобы стала следствием неэффективной политики руководства предыдущих лет и теперь не позволяет претендовать на субсидии от Минпросвещения России. Кстати, министерство, как рассказали журналистам, получало «не соответвующие действительности» отчеты.

«Заработная плата проректоров, некоторых директоров институтов составляла 200 тыс. руб. в месяц и более. При такой финансовой ситуации. Заработная плата начальников управлений, деканов, советников, которых у нас предостаточно, составляла 150 тыс. руб. и более. Я вам заявляют ответственно как руководитель вуза: такой заработной платы ни в одном вузе Рязанского региона не существует», - сказал Мурог на заседании ученого совета.

Есть у Мурога претензии и к кадрам. Соотношение профессорско-преподавательского состава к учебно-вспомогательному - 51% к 49%, тогда как по нормативу должно быть 63% к 37%.

В сюжете также сообщается, что Минпросвещения готово идти навстречу при условии финансового оздоровления вуза с составлением плана на 2 года и шефством над РГУ «сильного вуза», какого - решат позже.