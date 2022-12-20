В семи районах Рязанской области 20 декабря отключат электричество. Список населенных пунктов и график.

Во вторник, 20 декабря 2022 года, в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители 25 населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Захаровский район:

- село Лялино, деревня Малое Коровино, село Большое Коровино — с 11:00 до 16:00.

Сасовский район:

- поселок Смирновка, деревня Новые Выселки, деревня Трудолюбовка, деревня Кузьминка, деревня Новое Амесьево, поселок Перша, деревня Таировка, деревня Доринки, поселок Красный Яр, деревня Мурзинки, село Темгенево, поселок Сенцово — с 10:00 до 14:00;

- поселок Сасовский — с 08:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Назарьево — с 10:00 до 17:00.

Касимовский район:

- деревня Дуброво, село Лом, село Данево — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Зеленинские Дворики, село Токарево — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Варваровка, село Смыково — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- город Скопин (улицы Ленина, Мира) — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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