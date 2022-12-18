Неизвестный до крови избил кастетом водителя маршрутки №53 в Кальном на глазах пассажиров

Нападавший скрылся на светлой Ауди. Фото сделано очевидцем происшествия.

В воскресенье, 18 декабря, в рязанском микрорайоне Кальное на водителя маршрутки №53 напал с кастетом мужчина, выскочивший из иномарки. Об этом КП-Рязань сообщил свидетель происшествия.

По информации очевидца, инцидент произошел примерно в 12:57 на перекрестке Касимовского шоссе и поворота на гипермаркет «Лента». Водитель Audi вышел из своей машины, направившись к набитому пассажирами автобусу. Он что-то произнес, а маршрутчик не услышал и решил открыть дверь. После этого водитель иномарки вооруженный кастетом, набросился на мужчину и разбил ему голову. Было много крови.

«Хорошо, что водитель успел поставить маршрутку на ручник. А ведь могла произойти трагедия, если бы автобус покатился сам по себе», - рассказал один из пассажиров.

Сразу после нападения водитель дорогой иномарки скрылся с места происшествия.