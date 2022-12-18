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НовостиОбщество18 декабря 2022 14:31

Рязанскую область 19 декабря накроет дымка

Ночью 19 декабря похолодает до -13 градусов
Источник:kp.ru
Ночью в области будет небольшой снег.

Ночью в области будет небольшой снег.

Стало известно, какая погода будет в Рязанской области 19 декабря. Информацию об этом опубликовало региональное ГУ МЧС.

В регионе будет облачно, днем с прояснениями.

В ночное время суток пойдет небольшой снег. Днем же осадков не ожидается.

Обещают гололедицу. Судя по гигантским лужам в Рязани, возникшим из-за потепления, рязанцам нужно быть осторожными в связи с внезапным похолоданием.

Умеренный ветер подует с северо-запада и запада со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью столбик термометра будет показывать от -8 до -13 градусов Цельсия, а днем - от -8 до -3°С.

По сообщению погодного центра «Фобос», местами будет дымка, а давление немного выше нормы.