Жители Рыбновского района вновь остались без света 18 декабря

Жители города Рыбное недовольны постоянными отключениями.

В городе Рыбное Рязанской области местные жители жалуются на отсутствие подачи электроэнергии. Соответствующий пост от 18 декабря опубликовали в сообществе «Типичное Рыбное» в десять часов утра.

Рязанцы сообщают, что 18 декабря свет включили и через пять минут выключили. На вопросы жителей о причинах отключений диспетчеры Рыбновской Электросети отвечают, что света нет из-за растаявшего снега.

«Вчера сидели весь день без света из-за планового ремонта, сегодня сидим с пяти утра из-за внепланового. Нет воды, у многих отопления», - недоумевают жители Рыбного.

Также света нет в селе Высокое, о чем пожаловались жители в комментариях.