Алина Загитова выступила перед рязанцами в ледовом шоу Татьяны Навки

Ледовое шоу Татьяны Навки прошло в Рязани 15 декабря.

15 декабря в ДС «Олимпийский» в Рязани состоялось новогоднее благотворительное шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Главную роль в шоу исполнила олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Отметим, что никакой рекламы и афиш шоу не было, это был именно благотворительный показ. В течение нескольких недель сотрудники соцзащиты обзванивали многодетные малообеспеченные семьи, родителей детей-инвалидов, сирот, воспитанников социально-реабилитационных центров и семей участников специальной военной операции с предложением получить билеты.

В итоге на шоу Татьяны Навки пришли более 8 тысяч зрителей.

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